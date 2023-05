OM ‍: Payet qualifié contre Brest, c'est la combine à Pablo ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sanctionné par Igor Tudor contre Lille, et par la commission de discipline pour les deux deniers matchs de la saison, Dimitri Payet pourrait tout de même disputer la rencontre de samedi soir au Vélodrome contre Brest. Les avocats de l'OM ont un plan.

On imagine qu'il s'agit surtout d'essayer d'offrir une sortie digne de son nom à Dimitri Payet devant un Vélodrome encore comble, plutôt que d'essayer de se donner une chance de plus de rattraper miraculeusement Lens. Mais selon L'Equipe, l'Olympique de Marseille a un plan pour faire jouer ce week-end le milieu de terrain contre le Stade Brestois. Samedi dernier, Payet aurait pu jouer contre Lille, mais c'est l'entraîneur de l'OM qui l'avait laissé à la maison, estimant que son joueur n'avait pas eu un comportement professionnel à la veille de ce match décisif, finalement perdu. Cette fois, Pablo Longoria n'a visiblement pas l'intention d'attendre le choix de son entraîneur pour lancer une riposte juridique à la sanction de la commission de discipline de la LFP.

Payet sauvé par les avocats de l'OM

Et pour parvenir à aligner Dimitri Payet face au club breton, le club phocéen passera directement par le CNOSF, et pas par la commission d'appel, et le fera probablement vendredi au tout dernier moment, à la veille du match, mais surtout du week-end. En passant par le Comité olympique, la sanction sera automatiquement suspendue et il faudra attendre l'avis d'un conciliateur sur ce dossier. Cet avis n'interviendra que la semaine prochaine, ce qui sera une manière malicieuse de contourner les règles. Le quotidien sportif précise que rien n'est tranché du côté de Pablo Longoria, mais pour permettre à son numéro 10 de jouer le dernier match de sa carrière sous le maillot de l'OM au Vélodrome, le service juridique marseillais est prêt à lancer la manœuvre avec de bonnes chances de réussir.