OM : Payet privé d'équipe de France, Villas-Boas n'y croit pas

Dans : OM.

Dans une forme éblouissante avec l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet doit encore un peu patienter pour savoir s'il retrouvera l'équipe de France juste avant l'Euro 2020. Mais son coach y croit très fort.

Le 27 mars prochain, la France recevra l’Ukraine au Stade de France, avant d’accueillir la Finlande au Groupama Stadium le 31 mars. Deux matchs amicaux qui vont permettre à Didier Deschamps de faire une revue d’effectif deux mois et demi avant l’Euro 2020. Et du côté de l’Olympique de Marseille, on est évidemment attentif à la situation de Dimitri Payet. Absent du Mondial 2018, le joueur de l’OM sait qu’il a probablement là sa dernière chance de jouer un tournoi majeur avec les Bleus. Interrogé sur ce thème en marge de la victoire de Marseille contre Toulouse, André Villas-Boas a reconnu qu’il ne comprendrait pas trop l’absence de Dimitri Payet dans le prochain groupe tricolore.

Même s’il sait que le sélectionneur national a l’embarras du choix, André Villas-Boas est confiant. « La qualité de l’équipe de France est brutale, les options sont monstrueuses, c’est à Didier Deschamps de prendre la décision pour Dimitri Payet. A ce niveau, et il le reconnaîtra lui-même, Dimitri réalise l’une de ses meilleures saisons, comme Steve Mandanda. S’ils ont été appelés par le passé, ils peuvent être appelés à nouveau. Mandanda, on en est sûr, Dimitri pas encore. Il y a des blessures sur les postes offensifs, cela peut lui offrir des chances », a confié le coach portugais de l’Olympique de Marseille, qui vend bien Dimitri Payet. Didier Deschamps fera son choix et l'assumera, AVB le sait bien.