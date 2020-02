OM : Payet en équipe de France ? Attention sujet sensible !

Dans : OM.

Auteur du but libérateur pour l'Olympique de Marseille contre Toulouse, Dimitri Payet préfère éviter le débat sur son retour en équipe de France.

A l’image de son équipe, Dimitri Payet marche sur l’eau actuellement, le joueur de l’Olympique de Marseille ayant retiré encore une belle épine du pied à la formation d’André Villas-Boas grâce à un but de toute beauté face à Toulouse. Et forcément, quand on voit les performances du joueur réunionnais de l’OM, la question de son retour en équipe de France se pose, même si sans lui les Bleus de Didier Deschamps ont plutôt bien gazé. Alors, conscient que ce sujet doit toujours être évoqué avec une énorme prudence, Dimitri Payet préfère parler de l’Olympique de Marseille et de ses performances sous le maillot du club phocéen plutôt que de revendiquer éventuellement une place avec l’équipe de France.

Interrogé sur Canal+, Dimitri Payet a clairement choisi de prendre des pincettes. « Oui on gagne dans la douleur c’est vrai, on manquait d’un peu de jus pour bouger ce bloc toulousain bien en place. Mais on ne va pas regarder cela. C’est le troisième match en sept jours, c’était au Vélodrome, il fallait gagner. On reste sur notre clean sheet avec encore un grande Steve dans les buts, il suffisait de marquer un but pour prendre les trois points. Donc on va se satisfaire de cela (...) Pour moi c’est une belle semaine avec un but contre Toulouse après celui de mercredi à Saint-Etienne. Je suis en confiance, donc je tente beaucoup plus de choses et il y a de la réussite au bout. Je savoure car dans une saison cela n’arrive pas souvent. L’équipe de France ? Ce n’est pas le sujet du jour », a répondu Dimitri Payet en filant directement vers les vestiaires de l'Olympique de Marseille histoire de ne pas avoir à répondre à une autre question sur ce thème.