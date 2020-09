OM : Payet peut chambrer le PSG, le Qatar lui a mis un stop

Dans : OM.

Au cœur de l’été, Dimitri Payet a prolongé jusqu’en juin 2024 avec l’Olympique de Marseille avec une reconversion à la clé.

Cet ultime contrat de l’international tricolore signifie tout simplement qu’il va terminer sa carrière dans la cité phocéenne. Mais l’histoire de Dimitri Payet avec Marseille aurait pu être bien différente puisqu’à l’été 2011, c’est au PSG que le vice-champion d’Europe 2016 a bien failli poser ses valises. Dans un documentaire consacré à Dimitri Payet sur Téléfoot, l’agent du joueur olympien Jacques-Olivier Auguste a confirmé que son poulain avait été proche de s’engager en faveur du PSG. Mais alors que le Paris Saint-Germain passait aux mains du Qatar, le nouveau directeur sportif Leonardo a mis un terme à ce dossier piloté auparavant par Alain Roche.

« En juin 2011, on discute avec Alain Roche, il nous dit qu’à partir du 30 juin ce n’est plus lui le directeur sportif. Ensuite, c’était Leonardo. Comme on n’avait pas parlé avec Leonardo, on s’est dit que ce n’était pas bon. C’est ce qui a déclenché le non-transfert de Dimitri au PSG. Le directeur sportif actuel le voulait, mais le directeur sportif a changé, ce n'était pas la situation la plus "sécure" pour lui, donc ça ne s’est pas fait » a indiqué l’agent de Dimitri Payet, confirmant les nombreuses rumeurs ayant circulé par le passé au sujet d’un lien étroit entre le PSG et le meneur de jeu de Marseille. Le dossier n’est donc finalement jamais allé au bout pour le plus grand plaisir des supporters de l’OM qui ont ensuite eu l’occasion de découvrir l’ex-joueur de Lille et de l’ASSE. Et qui devraient encore en profiter de longues années, en espérant bien sûr que Dimitri Payet conserve un niveau très élevé au fil des années.