OM : Payet a le droit de chambrer le PSG, pas Neymar

Dans : OM.

Il y a une semaine, le Paris Saint-Germain perdait la finale de la Ligue des Champions. Pour le plus grand bonheur des supporters marseillais, qui en raison de leur rivalité avec les Parisiens, ont apprécié de voir le Bayern Munich s’imposer et laisser l’OM comme seul club français vainqueur d’une C1.

Dimitri Payet s’en est ouvertement réjoui, avec un petit clip moqueur qui a provoqué pas mal de remous, notamment parce que certains de ses compatriotes au sein du PSG auraient peu goûté à cette moquerie. Pas très inspiré d’énerver les Parisiens à quelques jours du Classique face à l’OM ? Chacun son opinion, mais pour Vincent Garcia, journaliste de L’Equipe, le Réunionnais a parfaitement le droit d’envoyer ce petit tacle, et ce n’est pas la critique récurrente de son absence de palmarès qui doit le freiner.

« En résumé, pour n’avoir jamais gagné un trophée, l’international n’a pas le droit de chambrer. On peut voir au contraire dans le tweet taquin du numéro 10 un culot rafraîchissant, à quelques jours du Classique au Parc. Car, pour l’OM et pour lui, ce rendez-vous comporte toujours le risque, ces dernières années, de recevoir une énième correction. La question est surtout là : seuls les vainqueurs, comme Manuel Neuer, auraient donc le droit de se moquer ? Joey Barton, qui n’a pas gagné grand-chose dans sa carrière, ne serait sûrement pas de cet avis. Et il y a peut-être plus de panache dans la sortie du Réunionais que dans celles récentes de l’armada parisienne. Est-ce plus glorieux de prendre la pose zen d’Erling Haaland ou de s’afficher, comme Neymar, avec une canette de boisson énergisante, quand battre Dortmund et Leipzig est le minimum qu’on puisse attendre des Parisiens ? », envoie ainsi le journaliste de L’Equipe, persuadé que le chambrage de Dimitri Payet fait encore partie des choses que l’on peut faire dans le football sans devoir s’attirer les foudres.