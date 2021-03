OM : Payet nouveau leader de Marseille, merci Larguet

Dans : OM.

Contesté sous les ordres d’André Villas-Boas, Dimitri Payet a retrouvé un meilleur statut avec l’entraîneur intérimaire Nasser Larguet. Il faut dire que le responsable du centre de formation a tout fait pour relancer le milieu offensif de l’Olympique de Marseille.

Hormis les deux matchs pour lesquels il était suspendu, Dimitri Payet a débuté toutes les rencontres de l’Olympique de Marseille avec Nasser Larguet aux commandes. On peut dire que le milieu offensif est redevenu un titulaire indiscutable, lui qui était pourtant en difficulté avec l’ancien entraîneur André Villas-Boas. On se souvient que le Portugais n’hésitait plus à le reléguer sur le banc des remplaçants après l’avoir soutenu pendant des mois. Ce n’est visiblement pas la méthode du responsable de la formation qui, au-delà de sa gestion des jeunes, a tenu à relancer le Réunionnais par tous les moyens.

Pour commencer, le technicien annoncé dans le viseur du Stade Malherbe Caen a bien pesé ses mots lorsqu’il parlait de Payet en conférence de presse. Mais en privé, le quotidien régional La Provence indique que Larguet ne s’est pas gêné pour mettre l’ancien Nantais face à ses responsabilités. Le coach intérimaire lui a même donné les clés du jeu en le débarrassant du poste d’ailier gauche pour la position de numéro 10. « J'aime bien le voir là. Ça lui donne une certaine liberté pour aller sur le front de l'attaque et être capable de se projeter », a expliqué celui qui laissera sa place à Jorge Sampaoli. Reste à savoir si l’Argentin prendra autant soin de Payet, que le président Pablo Longoria se verrait bien éjecter.