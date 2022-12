OM : Payet marseillais à vie, Longoria déchire le contrat

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dimitri Payet fait partie des cadres de l'OM depuis plusieurs années. Un poste en tant que dirigeant est même une possibilité pour son après-carrière de footballeur.

L'OM et Dimitri Payet se sont bien trouvés il y a quelques années. Le milieu de terrain français est vite tombé amoureux de la cité phocéenne et a rendu de nombreux services à Marseille depuis ses transferts depuis Lille et West Ham. A 35 ans, l'international français sait cependant que sa fin de carrière approche à grands pas. Il y a deux ans, Payet prolongeait son contrat à l'OM jusqu’en 2024 avec une possibilité de reconversion. Mais tout cela avait été négocié avec le président de l'époque Jacques-Henri Eyraud et non avec l'actuel, Pablo Longoria.

Payet et l'OM, un départ de plus en plus proche

Le bijou de Dimitri Payet en match amical contre Nîmes. On apprécie. pic.twitter.com/7YeUTrpdnE — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) December 22, 2022

Et le président espagnol n'est apparement plus très chaud à l'idée de prendre Payet dans le staff de l'OM. Une situation qui n'échappe pas à l'ancien joueur de Nantes. L'Equipe indique notamment : « Payet est surtout préoccupé par une chose, sa permanence au club et sa reconversion après 2024, un destin qu'il imagine mal engagé depuis l'arrivée de Pablo Longoria au poste de président, en février 2021. L'Espagnol n'a rien à faire du slogan « Marseillais à vie », inauguré par Jacques-Henri Eyraud à l'été 2020, il va même contre des principes sains de gestion, pour lui, un joueur ne pouvant dicter le futur d'une institution ». Du coup, Payet devrait bien voir son futur bouleversé. Un départ l'été prochain pourrait même intervenir, soit un an avant la fin de son contrat. L'OM veut faire quelques sacrifices pour renflouer ses caisses et ainsi répondre aux attentes de Frank McCourt, veut voir de l'argent être récupéré lors des prochaines fenêtres de mercato. Auteur de 230 matchs avec l'OM, Dimitri Payet devrait encore en jouer plus. Mais son avenir semble de plus en plus bouché sur la Canebière, au grand dam de ses nombreux fans à Marseille.