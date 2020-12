OM : Payet fait un bide, c'est dingue

Dans : OM.

Alors que l’OL, le LOSC et le PSG ont fait le plein lors de la dernière journée de Ligue 1 de l’année 2020, l’Olympique de Marseille a perdu une grosse bataille. Et notamment à cause de Dimitri Payet.

En cette fin décembre, le club phocéen a perdu très gros dans la course au titre. Tout proche du podium il y a encore quelques jours, l’OM se situe désormais à sept unités du Top 3, composé de Lyon, Lille et Paris. Si Marseille venait à gagner ses deux matchs en retard, contre Lens et Nice, en début d’année prochaine, l’équipe d’André Villas-Boas remonterait donc à une unité du PSG. Mais à vrai dire, l’OM a clairement affiché ses limites dans cette lutte pour le podium. Puisque depuis sa belle victoire contre Monaco le 12 décembre dernier (2-1), Marseille a enchaîné trois contre-performances, avec un nul face à Reims (1-1) et des défaites contre Rennes (1-2) et Angers (1-2).

Lors de ce dernier revers contre le SCO mercredi, Marseille n’a pas été aidé par ses cadres, et notamment par Dimitri Payet. Mené 0-2 dès la première demi-heure de jeu, l’OM aurait pu arracher un nul. Mais si Rongier a réduit la marque dans le dernier quart d’heure, le numéro 10 marseillais avait échoué à relancer son équipe quelques minutes plus tôt, en loupant une nouvelle fois un penalty. Une bien mauvaise habitude pour le meneur de jeu olympien, comme le révèle @OptaJean. « Dimitri Payet n’a transformé que 62 % des penalties qu’il a tentés en Ligue 1 (8/13), plus faible ratio parmi les joueurs à plus de 10 penalties tentés dans l’élite depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Fébrile », a expliqué le média sur Twitter. Une preuve de plus qui montre que Payet vit l’une des pires saisons de sa carrière, entre ses mauvaises performances en Ligue des Champions et une condition physique alarmante...