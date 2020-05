OM : Eyraud ignore Thauvin, un club de L1 saute sur l'occasion

Dans : OM.

Alors que son contrat expire l’année prochaine et qu’il compte bien rester cet été, Florian Thauvin n’a aucune nouvelle de l’Olympique de Marseille. Pendant ce temps-là, un club de Ligue 1 rêve de l’accueillir à la fin de son bail.

Condamné à vendre ses meilleurs éléments pour réduire son déficit, l’Olympique de Marseille se retrouve dans une impasse. Le club phocéen pourrait bien recevoir les offres espérées. Mais de leur côté, les joueurs concernés ne sont pas du tout pressés de partir. Au contraire, le jeune Boubacar Kamara, notamment convoité par le Paris Saint-Germain, a indiqué qu’il ne souhaitait pas partir. Tout comme son coéquipier Florian Thauvin à qu’il ne reste qu’un an de contrat. C’est pourquoi le récent deuxième de Ligue 1 a pour objectif prioritaire de le prolonger. Mais pour le moment, l’ailier français n’a toujours aucune nouvelle de Jacques-Henri Eyraud.

Et pour cause, nos confrères du 10 Sport assurent que le président est coincé en raison des finances olympiennes dans le rouge. Impossible pour le patron marseillais de proposer une revalorisation à l’international tricolore. Du coup, les clubs intéressés se frottent les mains. On sait que le Milan AC s’est positionné en vue d’une arrivée en tant que joueur libre en 2021. Et toujours selon la même source, l’Inter Milan suivrait sa situation. Enfin, un pensionnaire de Ligue 1 serait également sur le coup, à savoir l’OGC Nice, dont le budget mercato devrait être conséquent, et qui aurait pris des renseignements sur Thauvin. Un rêve a priori inaccessible puisqu’en cas de départ, Thauvin partira sûrement à l’étranger.