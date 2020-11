OM : Payet et Thauvin, SOS Disparitions à Marseille

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a touché le fond en Europe, et même si l'OM fait bonne figure au classement de Ligue 1, quelques joueurs sont en pleine faillite.

En attendant de recevoir l’Olympiakos la semaine prochaine dans ce qui sera probablement une finale pour la troisième place en C1 et pour le ticket en Europa League qui va avec, l’Olympique de Marseille va essayer de se refaire une santé à l’occasion de la réception du FC Nantes samedi au Vélodrome. Car même si l’OM est catastrophique en Ligue des champions, la formation d’André Villas-Boas carbure bien mieux en Ligue 1, au point même d’être en mesure de rejoindre le PSG en cas de succès contre Lens et Nice lors des matchs en retard. Mais ce vendredi, le club phocéen a encore mal à la tête après être rentré brutalement dans le livre des records avec ses 13 défaites consécutives en C1. Dans La Provence, on se demande surtout où sont passés les joueurs sur lesquels AVB devait s’appuyer pour mener la bataille européenne.

Pour Fabrice Lamperti, les coupables sont connus et le journaliste marseillais balance des noms sans hésiter. « Exception faite de Steve Mandanda qui sauve encore les meubles cette saison, les autres cafouillent leur football, à commencer par les cadres, ou prétendus comme tels. Qu’arrive-t-il à un Florian Thauvin, incapable de faire la moindre différence en C1 ? Dimitri Payet joue les intermittents, avec une titularisation sur deux pour un apport maigrelet. Alvaro Gonzalez ne respire plus la sérénité, Hiroki Sakai plafonne », fait remarquer le journaliste. A l'ensemble de ces joueurs de répondre à cette attaque justifiée, car si la Ligue des champions est déjà à conjuguer au passé pour l'OM, il ne faudrait pas pour autant que l'Olympique de Marseille sombre aussi en Ligue 1.