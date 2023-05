OM : Payet et Tavares ont été expulsés de l'entraînement vendredi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après l'annonce de la mise à l'écart de Dimitri Payet et Nuno Tavares pour le déplacement de l'OM à Lille, les langues se délient du côté de Marseille. Igor Tudor a pris ses responsabilités concernant deux joueurs qui l'ont agacé à l'entraînement.

Igor Tudor n’est pas du genre à rigoler, surtout quand l’Olympique de Marseille veut impérativement récupérer la deuxième place au classement actuellement occupé par le RC Lens. Vendredi, au moment de la mise en place tactique à la Commanderie, avant le choc de ce samedi soir face au LOSC, l’entraîneur phocéen a dévoilé sa composition de départ. Un onze où Dimitri Payet et Nuno Tavares ne figuraient pas, le milieu de terrain et le défenseur étant dans l’équipe des remplaçants. Et visiblement cela n’a pas été du goût de Payet et Tavares.

Payet et Tavares virés de l'entraînement

Florent Germain, le journaliste de RMC à Marseille, affirme que les deux joueurs, mécontents de la décision d’Igor Tudor, ne se sont pas vraiment impliqués dans cette session de travail. Dans un premier temps, l’entraîneur de l’OM a demandé à Dimitri Payet et Nuno Tavares de se montrer plus sérieux. Mais ayant senti que le duo ne voulait pas entendre ses ordres, il n’a pas hésité à les virer de l’entraînement. Une décision qui aurait été comprise en interne, les dirigeants et le vestiaire voulant une implication totale à l’entame des trois dernières journées de Ligue 1. Ce samedi, et alors que rien n'avait fuité, l'Olympique de Marseille a surpris tout le monde en dévoilant un groupe privé, volontairement, de Dimitri Payet et Nuno Tavares.