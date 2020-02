OM : Payet et Mandanda trop gros ? « Qu’est-ce que ça peut foutre ? »

Dans : OM.

Grâce à Dimitri Payet et Steve Mandanda l'Olympique de Marseille marche sur l'eau en Ligue 1. Et peu importe ce qui se dit sur les deux stars de l'OM, notamment sur le plan de la forme physique.

Auteur encore une fois d’un but décisif samedi contre Toulouse, Dimitri Payet est l’homme en super forme du côté de l’OM. Et comme si son efficacité ne suffisait pas à Marseille, dans les buts phocéens Steve Mandanda fait des miracles lorsqu’il est sollicité par les attaquants adverses. Avec un tel duo à ce niveau, l’Olympique de Marseille n’aura probablement aucun mal à décrocher un ticket pour la prochaine Ligue des compétitions. Et peu importe si certains font remarquer que Steve Mandanda et Dimitri Payet trainement probablement quelques petits kilos en trop. Pour Grégory Schneider, cette éventuelle surcharge pondérale n’est pas un problème, et les performances des deux joueurs marseillais le confirment.

Le journaliste de Libération est, lui, sous le charme de Mandanda et Payet, avec ou sans des kilos en trop. « Au Vélodrome, contre Toulouse, on est tombé sur une curiosité qui devrait faire réfléchir tous ceux qui associent la performance à une diététique au cordeau : une équipe marseillaise aux abois, deux phénomènes footballistiques - Steve Mandanda (34 ans), Dimitri Payet (32 ans) - qui tiennent les deux bouts du terrain et le résultat à eux seuls, et deux ou trois kilos de trop pour nos deux amis, qui connaissent il est vrai des difficultés récurrentes, pour ne pas dire proverbiales, à tenir le poids depuis quelques saisons. Qu’est-ce que ça peut foutre ? Et nous, qu’est-ce qu’on peut dire ? Ils sagouineraient leur talent que ça les regarderait, eux et celui qui les paient : Eyraud », fait remarquer Grégory Schneider, histoire de souligner que les deux joueurs marseillais ont l’expérience pour eux. Et tant que l’Olympique de Marseille gagnera, Steve Mandanda et Dimitri Payet auront raison.