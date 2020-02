Payet porte encore l’OM et allume la lanterne rouge

Dans : Ligue 1.

24e journée de Ligue 1

Stade Orange Vélodrome

L'Olympique de Marseille bat Toulouse 1-0

But pour l'OM : Payet (51e)

Pour le compte de la 24e journée, l’Olympique de Marseille a battu Toulouse (1-0) grâce à un nouveau but de Dimitri Payet. Un succès qui permet au club phocéen, deuxième de Ligue 1, de reléguer provisoirement Rennes à 9 points.

Lorsque le deuxième, invaincu en Ligue 1 depuis 12 matchs, reçoit le dernier, qui n’a plus gagné en championnat depuis près de 4 mois, on s’attend forcément à un match déséquilibré. Et pourtant, l’Olympique de Marseille a dû s’arracher pour dominer Toulouse ce samedi au Vélodrome. Ça sentait rapidement le piège pour les locaux, qui voyaient l’ancien Marseillais Leya Iseka toucher le poteau par maladresse dès le coup d’envoi ! Puis quelques minutes plus tard, il fallait un arrêt réflexe de Mandanda pour empêcher Boisgard d’ouvrir le score.

De quoi réveiller l’OM, dont les centres étaient dangereux mais jamais repris par un attaquant. Il faut dire que la lanterne rouge, plus mauvaise défense de L1, défendait plutôt bien. Mieux, le Téfécé, pas perturbé par la blessure de son gardien Kalinic, pensait ouvrir le score grâce à Makengo, dont le but était logiquement refusé pour un hors-jeu et un ballon sortie. De son côté, l’OM attendait le temps additionnel de la première période pour se procurer sa première véritable occasion sur une frappe de Radonjic captée par l’entrant Reynet. Le Vélodrome attendait donc une équipe métamorphosée au retour des vestiaires.

Payet, encore lui

Mais les Marseillais semblaient revenir sur un rythme similaire et insuffisant. Le moment choisi par le sauveur Payet (1-0, 51e) pour décocher une frappe sous la barre de Reynet ! Encore un bijou du Réunionnais, décidément en grande forme. Marseille passait alors en mode gestion, tandis que Toulouse prenait peu à peu le contrôle. Une stratégie dangereuse pour l’équipe de Mandanda, décisif sur la reprise de Leya Iseka ! La balle de break ratée par Payet reste anecdotique, l’OM s’impose, met provisoirement Rennes à 9 points et enfonce Toulouse…