OM : Payet envoyé à l'Euro, les Français ne connaissent rien au foot

Auteur d’une saison pleine avec l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet est un candidat crédible à une place dans le groupe de Didier Deschamps en Equipe de France pour l’Euro 2020.

C’est tout du moins l’avis de la majorité des observateurs mais également d’une bonne partie des Français. En effet, un sondage publié en début de semaine par RMC indiquait que 80 % des fans de foot interrogés étaient favorables à un retour de Dimitri Payet en Equipe de France pour disputer l’Euro 2020. Un avis que Daniel Riolo ne partage pas une seconde. Pour le consultant de RMC, l’international français est tout simplement un très bon joueur de Ligue 1, capable de briller dans des matchs internationaux face à l’Albanie et la Roumanie, mais qui ne peut avoir une réelle influence sur des gros chocs contre des équipes plus huppées.

« Si Payet est sélectionné, c’est pour jouer ailier gauche. Lemar et Dembele ne font pas une bonne saison, offensivement il n’y a personne en forme. Les performances en Ligue 1 ne sont pas suffisantes, on sait que Payet est bon contre la Roumanie ou l’Albanie comme à l’Euro 2016, et contre les gros il ne touche pas un ballon. Je lui souhaite d’y aller à l’Euro, mais ceux qui votent ne regardent pas le niveau de notre championnat » a indiqué Daniel Riolo, pour qui Dimitri Payet n’a donc pas le niveau requis pour évoluer dans une équipe aspirant à remporter l’Euro 2020. Le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille appréciera, lui qui a pourtant gagné en régularité, son principal défaut des années précédentes. Mais cela ne suffit visiblement pas à convaincre tout le monde…