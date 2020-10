OM : Benedetto plus fragile que Mitroglou, il balance

Dans : OM.

Muet depuis le début de la saison, Dario Benedetto inquiète les plus fervents supporters de l’Olympique de Marseille.

La semaine dernière, L’Equipe indiquait dans ses colonnes que l’entraîneur André Villas-Boas était également soucieux de la méforme de son attaquant titulaire. Auteur d’un but illogiquement refusé face au Paris SG lors de la troisième journée, l’Argentin a été inoffensif dans les matchs qui ont suivi. Et l’OM n’ayant pas recruté d’avant-centre et n’ayant pas l’intention de relancer Kostas Mitroglou, il y a de quoi paniquer. D’autant plus que selon le journaliste Mourad Aerts, le physique de l’ancien buteur de Boca Juniors est très inquiétant. De quoi oser une comparaison gênante avec Kostas Mitroglou...

« On a vu que Dario Benedetto a du talent, c’est un bon footballeur. Mais son physique ne suit plus, comme c’est le cas pour Kostas Mitroglou. J’ai l’impression qu’il est tout le temps en train de se ménager » a-t-il regretté sur le plateau de Football Club de Marseille. Un constat qui pose des questions plus graves encore selon son compère Jean-Charles De Bono, lequel a de sérieux doutes sur la fiabilité des visites médicales à Marseille. « Je me pose d’autres questions, comment on travaille ? Soit, tu le recrute blessé, soit il ne se soigne pas comme il faut » juge l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, pour qui la récurrence des blessures de joueurs tels que Dario Benedetto ou encore Kostas Mitroglou pose question. Reste maintenant à voir comment l’attaquant argentin se comportera samedi à l’occasion du match au Vélodrome face aux Girondins de Bordeaux. Un match sur lequel il sera attendu au tournant afin de débloquer son compteur et permettre à l’OM de retrouver le goût de la victoire après trois matchs nuls consécutifs.