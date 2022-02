OM : Payet craque et menace les divas marseillaises

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dimitri Payet n'a pas apprécié la défaite de Marseille contre Clermont et encore moins la manière dont ses coéquipiers ont joué devant un Vélodrome qui a fini par gronder.

Dimitri Payet n’est pas du genre à parler à tort et à travers et cette année, le joueur réunionnais a souvent eu des prises de parole d’une grande qualité, on l’a notamment constaté lorsqu’il a appelé les footballeurs à se mobiliser afin de ne plus être les victimes des violences dans les stades. Avec le ballon dans les pieds, le milieu offensif de 34 ans a largement contribué à la place actuelle de l’Olympique de Marseille au classement de Ligue 1, et il n’a pas du tout envie que les efforts faits depuis le début de saison pour être sur le podium s’envolent. Alors, après la grosse déconvenue de dimanche soir au Vélodrome face à Clermont, qui lutte pour se maintenir, Dimitri Payet a bien compris qu’il devait prendre ses responsabilités et faire savoir à tout le monde, notamment les supporters de l’OM, qu’il était nécessaire que certains joueurs se remettent en question.

Payet ne veut pas voir Marseille tomber dans le piège

Sans donner des noms précis, ce qui aurait été une grossière erreur, Dimitri Payet a confié en direct sur Prime Video que l’heure d’une vraie remise en question était arrivée et que certains joueurs marseillais ont tout intérêt à remettre les pieds sur terre, sous peine d’une catastrophe à venir. Face à la caméra, et visiblement furieux, le joueur a mis les choses au point. « Ce qu’il nous a manqué contre Clermont ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On s’est fait donner une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a joué ensemble, qui a couru ensemble et qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer un visage qui est le nôtre », a prévenu Dimitri Payet, qui a bien entendu que les supporters de l’Olympique de Marseille n’avaient pas aimé le visage montré par l’OM dimanche soir. A quelques jours du match à Qarabag et une semaine avant d'aller à Troyes, autre formation qui lutte pour se maintenir en Ligue 1, Jorge Sampaoli va devoir ramener son effectif à la réalité.