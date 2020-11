OM : Payet au placard ? Villas-Boas a tranché

Dans : OM.

Suspendu face à Bordeaux puis Lorient en Ligue 1, Dimitri Payet avait déçu contre l’Olympiakos en Ligue des Champions.

Mécontent des performances de Dimitri Payet depuis le début de la saison, André Villas-Boas avait pris la décision de le placer sur le banc des remplaçants contre Manchester City au Vélodrome lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Le match face au Racing Club de Lens ayant été reporté, le doute est total au sujet de la titularisation ou non de Dimitri Payet à Porto, mardi. Il faut dire que ces dernières semaines, l’international français est massivement critiqué par les observateurs et les supporters en raison de sa méforme et de son surpoids.

Mais à en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, AVB a l’intention de relancer Dimitri Payet au Portugal. Mais également son attaquant Dario Benedetto, muet depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. « Contre Porto, l'OM ne devrait pas partir à l'abordage pour autant, ce n'est pas le style de la maison. Mais, après leur avoir fait goûter au banc contre le club anglais, Villas-Boas devrait réintégrer Dimitri Payet et sûrement Dario Benedetto, malgré ses zéro but cette saison, dans un schéma plus classique et mieux maîtrisé » estime le quotidien national, qui indique en revanche que le doute plane au sujet des milieux de terrain qui débuteront au Portugal. Il faut dire que les titulaires du match face à Manchester City ont déçu au Vélodrome mardi. Michaël Cuisance et Valentin Rongier n’ont pas apporté ce que Villas-Boas attendait d’eux. En ce sens, Morgan Sanson et Pape Gueye pourraient avoir les faveurs du coach portugais, qui ne reconduira pas la défense à cinq face à son club de cœur.