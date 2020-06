OM : Payet à moitié prix, ça coûtera 100ME au total

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a officialisé samedi la prolongation de contrat de Dimitri Payet contre une baisse de salaire. Certains toussent quand même.

Dimitri Payet a surpris tout le monde en se présentant en conférence de presse à la Commanderie, alors que les journalistes pensaient uniquement avoir un point sur le départ en stage d’André Villas-Boas et ses joueurs. Après avoir négocié avec Jacques-Henri Eyraud, le joueur réunionnais a annoncé qu’il avait prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024 avec un projet de reconversion en échange d’une baisse de son salaire. Un geste très rare dans le milieu du football, et qui a comblé les supporters de l’OM. Mais pour Nabil Djellit, malgré le côté noble de cette décision de Dimitri Payet, se cache surtout l’absence de sérieux dans le projet mené par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud.

Pour le journaliste de L’Equipe, l’Olympique de Marseille touche du doigt les limites de son système. « Dimitri Payet depuis son arrivée avec son indemnité, son salaire et là prolongation à venir, au final il va coûter 100 ME charges incluses à l’OM. Tout le non-sens du projet McCourt porté par Eyraud symbolisé par ce choix. Certes, le joueur est talentueux, mais Payet est cyclique parfois très bon 3 à 4 mois par saison », a lancé, Via Twitter, Nabil Djellit, qui a reçu en réponse des commentaires musclés, preuve que son raisonnement a du mal à passer auprès du peuple marseillais.