OM : Payet à la retraite, les supporters sans pitié

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Dimitri Payet a énormément déçu avec son non-match contre Francfort. Il s'est pris la foudre dès sa sortie du terrain.

Annoncé comme titulaire pour ce choc de Ligue des Champions il y a déjà plusieurs jours par son entraineur, Dimitri Payet n’a pas saisi sa chance avec l'OM. Aligné pour la première fois avec Alexis Sanchez et Gerson, le Réunionnais a traversé son heure de jeu tel un fantôme. Totalement absent des débats, trop lent sur l’une de ses rares occasions, le numéro 10 a pour le moins agacé les supporters de l’OM, qui l’ont copieusement sifflé à sa sortie du terrain. Certes en manque de rythme, Payet n’a pas non plus eu la combativité attendue pour un tel match, et le jugement sur les réseaux sociaux a été sans pitié. Payet, qui pouvait être la saison dernière encore l’atout offensif numéro 1 de l’OM, est désormais poussé vers la retraite par les fans olympiens.

« Même s'il y a du déchet, en 5 minutes les changements viennent de mettre Payet à la retraite et Gerson sur le banc », « Harit en 1mn a été plus dangereux que Payet et Gerson réunis », « On a le droit de dire que Tudor s'est trompé ? Tout comme on a le droit aussi de dire qu'il avait raison d'envoyer Payet cirer le banc dernièrement », « Le match de Dimitri Payet est à monter dans toutes les écoles de boulangerie », ont déploré des supporters marseillais aussi désabusés par la performance de leur « Marseillais à vie », que par son visage montré dans un match où il était énormément attendu.