OM : Payet a enrhumé Eyraud, quel coup de maître

En plein cœur de l’été, Dimitri Payet a surpris tout le monde en prolongeant son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024.

En signant ce nouveau bail, l’international tricolore a accepté une rémunération à la baisse. Mais son contrat ayant été prolongé de deux ans, il s’agit en réalité d’un lissage du salaire sur plusieurs années. Un coup dont Jacques-Henri Eyraud n’était pas peu fier puisque cela permet à l’OM de réaliser une économie à court terme. Mais sur le long terme, Dimitri Payet est le grand gagnant puisque le Réunionnais conservera une très haute rémunération salariale malgré un âge qui atteindra près de 38 ans à la fin du contrat. Un véritable exploit de la part du n°10 de Marseille selon Rolland Courbis, pas persuadé que Jacques-Henri Eyraud ait signé l’accord du siècle…

« Je lui dis bravo ! Ca nous a été présenté comme un exploit de la direction. Je trouve plutôt que c’est un exploit de Dimitri… Dans la période actuelle, arriver à avoir un certain montant de salaire à cet âge-là, ce n’est pas facile. Je le félicite » a ironisé l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille dans les colonnes de La Provence. Le plus important pour l’OM à court terme n’est de toute façon pas le contrat et le salaire de Dimitri Payet, mais bien le niveau et la forme de l’international tricolore. Car face à l’Olympiakos il y a une semaine, le finaliste de l’Euro 2016 est apparu totalement hors du coup. En surpoids selon de nombreux observateurs, l’ex-meneur de jeu de Lille et de West Ham doit impérativement retrouver son meilleur niveau pour permettre à Marseille d’atteindre ses objectifs…