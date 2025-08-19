OM ‍: Pavard, le dernier coup historique de Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'en a pas encore fini avec son mercato estival. La direction phocéenne se cherche encore un défenseur de talent. Le nom de Benjamin Pavard commence à être pris au sérieux.

A Marseille, le temps presse pour se renforcer sur le mercato. Pourtant, Roberto De Zerbi attend encore du renfort. L'entraîneur italien souhaite notamment l'arrivée d'un nouveau défenseur. La saison sera longue et l'OM a besoin d'expérience et de qualité pour lutter sur tous les fronts. Il se dit depuis un moment que la grande priorité de Marseille est Joel Ordonez. Mais Bruges se montre dur en affaires.

En cas d'échec pour l'Equatorien, l'Olympique de Marseille pourrait alors décider de passer à l'action pour s'attacher les services de Benjamin Pavard. Le Français ne dira pas non à un départ de l'Inter et cherche encore le projet idoine pour continuer sa carrière au plus haut niveau. Pour Loïc Tanzi, les pensionnaires du Stade Vélodrome ont un vrai coup à jouer pour le champion du monde 2018.

Pavard et l'OM, c'est possible

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Pavard (@benpavard21)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet indiqué sur le dossier Pavard : « L'Arabie saoudite a fait une proposition concrète. Il n'a pour l'instant pas ouvert la porte à un départ en Arabie saoudite. La proposition est énorme, mais il n'a pas dit oui. Galatasaray est là aussi, mais financièrement, le transfert est compliqué. Lille et Marseille, il y a des discussions, mais ce n'est pas très concret. (...) Il ne dirait pas non à un retour en Ligue 1. C'est plus compliqué à Lille parce qu'il n'y a pas d'argent. Si l'OM tente vraiment le coup à fond, Pavard pourrait dire oui à Marseille ». L'OM se cherche un défenseur et a donc pour le moment priorisé une venue de Joel Ordonez. Mais la possibilité d'avoir dans son effectif un joueur comme Pavard pourrait finir par convaincre Medhi Benatia de passer à l'action avec la bonne proposition financière.