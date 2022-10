OM : Pau Lopez craint plus Navas que la MNM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A deux jours du choc face au Paris Saint-Germain, Pau Lopez s’est montré serein en conférence de presse. Le gardien de l’Olympique de Marseille, très élogieux envers le Parisien Keylor Navas, ne tremble pas à l’idée d’affronter la MNM.

Compte tenu de l’actualité, le Classique arrive peut-être au meilleur des moments pour l’Olympique de Marseille. Les hommes d’Igor Tudor iront défier un Paris Saint-Germain forcément perturbé par ses problèmes extra-sportifs. Les états d’âme de Kylian Mbappé ainsi que les tensions au sein de la direction ont effectivement peu de chances de ne pas polluer le vestiaire de Christophe Galtier. Pas de quoi modifier la préparation de Pau Lopez qui préfère oublier les problèmes du rival.

Tudor sur le PSG : "Je ne pense pas qu'ils soient moins flamboyants. Contre Benfica ils ont fait deux bons matchs. Ils ont des qualités à tous les postes. Nous il faut qu'on reste fidèles à nous-mêmes et exploiter le maximum de notre potentiel"

#LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) October 14, 2022

« Je pense que ce n'est jamais le bon moment pour affronter le PSG, a réagi le gardien de l’Olympique de Marseille. C'est une très bonne équipe. Je ne sais pas s'ils ont des problèmes mais on va aborder ce match comme tous les autres et après on verra si l'on aura la capacité de gagner. L'aspect extra-sportif, ce ne sont pas nos affaires. » Il est vrai que les Parisiens, perturbés ou non, possèdent des atouts susceptibles de mettre l’Espagnol en danger à tout moment.

On parle principalement de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, les trois stars parisiennes qui n’ont pourtant pas l’air d’impressionner Pau Lopez. « Si c'est excitant d'affronter la MNM ? C'est la même chose que tous les matchs, a minimisé le Marseillais. Avant chaque match, on regarde tous les joueurs adverses, on regarde leurs actions et on voit ce qu'on peut faire grâce aux images. Ce sont de très bons joueurs, ils ont beaucoup de ressources et c'est difficile pour le gardien. Mais ça ne change rien pour moi. »

« Navas, le meilleur gardien de Ligue 1 »

En réalité, un seul joueur du Paris Saint-Germain semble impressionner Pau Lopez, et ce n’est pas un membre de la MNM. Le dernier rempart a plutôt un faible pour Keylor Navas malgré son statut de doublure de Gianluigi Donnarumma. « La saison dernière, j'ai beaucoup aimé les saisons d’Alban Lafont et Walter Benitez (ex-Nice). Mais pour moi, Keylor (Navas) est le meilleur gardien de Ligue 1, même s'il ne joue pas, a commenté le portier passé par l’Espanyol Barcelone et le Betis Séville. Je l’ai vu ici et en Espagne, c’est le numéro un pour moi. » Le Costaricien appréciera, lui qui n’a toujours pas joué cette saison.