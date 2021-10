OM : Pau Lopez a mis Steve Mandanda au tapis !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

De nouveau titulaire au profit de Steve Mandanda contre Lorient dimanche (4-1), Pau Lopez a livré son meilleur match avec l’OM.

Depuis une petite dizaine de matchs, le gardien espagnol de 26 ans est titulaire en lieu et place de Steve Mandanda à l’Olympique de Marseille. Jusqu’à présent, Pau Lopez n’avait pas convaincu grand monde, sans pour autant commettre de boulettes ou faire office de gardien catastrophique. Le déclic a peut-être eu lieu dimanche soir au Vélodrome puisque le gardien prêté avec option d’achat par l’AS Roma a de loin réalisé son meilleur match sous les couleurs de l’OM. Décisif à plusieurs reprises, comme face à Diarra en première mi-temps ou lors de son double arrêt en moins de dix secondes après le repos (vidéo ci-dessous), Pau Lopez a enfin mis tout le monde d’accord. De quoi conforter sa place de n°1 dans l’esprit de Jorge Sampaoli, selon les informations de L’Equipe.

A en croire le quotidien national, le coach argentin est très satisfait des débuts de son nouveau gardien. Il apprécie la précision de son jeu long au pied, mais pas seulement. Le média affirme que Jorge Sampaoli aime la gestion de la profondeur de Pau Lopez, supérieur à Steve Mandanda dans ce domaine à ses yeux. Après le succès de l’OM contre les Merlus dimanche dans l’ambiance survoltée de l’Orange Vélodrome, Jorge Sampaoli a d’ailleurs été très élogieux envers son gardien de but. « Pau a fait un très bon match, on est très content de lui, aussi bien de manière offensive et défensive. Comme je le dis à chaque fois, ce sont des joueurs qui sont arrivés pour avoir ce type de match. C'est pourquoi il faut le valoriser, il a été très bien à un moment où l'équipe en avait besoin. J'espère qu'il va maintenir ce niveau » s’est enthousiasmé Jorge Sampaoli.

Pau Lopez gère mieux la profondeur que Mandanda

Les prochaines semaines risquent d’être longues pour Steve Mandanda car selon L’Equipe, il n’y aura pas de rotation en Ligue Europa et Pau Lopez enchaînera face à la Lazio Rome jeudi soir dans un stade olympique qu’il connait bien pour avoir joué à l'AS Rome, où José Mourinho ne comptait plus sur lui. Observateur attentif de l’Olympique de Marseille, le journaliste Denis Balbir est également surpris par le très bon niveau affiché par Pau Lopez. Rien de rassurant pour Steve Mandanda. « Pau Lopez a aussi rassuré. Ce n’est jamais facile d’arriver et d’être le remplaçant désigné d’un joueur emblématique comme Steve Mandanda. Jusqu’à présent, Pau Lopez suscitait beaucoup de scepticisme. Il faut dire qu’il n’a pas toujours été très net dans les matchs précédents. Contre Lorient, l’Espagnol a montré davantage d’autorité, de charisme » a-t-il lancé sur But. Suffisant pour définitivement mettre Steve Mandanda sur le banc ? Jorge Sampaoli détient la réponse…