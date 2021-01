OM : « Pathétique », Villas-Boas détruit la LFP et Mediapro !

Dans : OM.

Après la défaite de l’OM face au PSG (2-1) lors du Trophée des Champions, André Villas-Boas a évoqué la situation des droits TV en France.

Une situation totalement inédite puisque Mediapro a jeté l’éponge sans rien payer (ou presque) et que Canal + exige un nouvel appel d’offre au plus vite afin de réattribuer la totalité des droits. En attendant, les clubs s’enfoncent dans une crise financière désastreuse qui pourrait causer la perte de certains d’entre eux. En conférence de presse, André Villas-Boas n’a pas masqué son désarroi voire sa colère au moment d’évoquer cette improbable situation, tirant à balles réelles sur les dirigeants ayant accordé les droits télévisuels à Mediapro ainsi que sur le groupe sino-espagnol.

« La situation est tellement pathétique qu'il n'y a rien à dire. La France fait partie des plus grandes économies du monde, et avoir un mec qui achète les droits TV et sort après trois ou quatre mois, en étant tranquille juridiquement, c'est incroyable. Je ne sais pas comment on est arrivés à ce point. Maintenant, monsieur Saada a parlé, il joue aussi son jeu avec les droits TV. Le foot est en train de changer. Et cela va être le chaos financier pour tous les clubs, je pense. Les clubs ont besoin de se mettre en place avec la Ligue... Je ne sais pas si c'est possible légalement et juridiquement. Mais ce n'est pas possible de continuer. A part pour Paris qui fonctionne avec des pertes chaque année, ça va être dur pour tous les autres. Les propriétaires continuent à injecter de l'argent pour nous payer mais cela s'annonce difficile pour la suite. C'est pathétique d'en arriver à ce point, c'est incroyable pour un championnat parmi les plus grands d'Europe » a pesté André Villas-Boas, très concerné par ce sujet depuis quelques semaines et qui n’est jamais le dernier à livrer le fond de sa pensée.