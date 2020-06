OM : Pas de quoi faire venir Mbappé à Marseille…

Dans : OM.

Le rachat de l’Olympique de Marseille devrait connaitre des moments décisifs dans les prochaines semaines.

Tout d’abord avec l’offre concrète qui va arriver dans les jours qui viennent sur le bureau de Frank McCourt selon Mourad Boudjellal, qui joue quand même sa réputation sur ce coup fumant. Parmi les détails financiers dévoilés ces derniers jours, il y a donc les sommes nécessaires pour racheter le club et même effacer son déficit, mais il est aussi question d’une enveloppe de 200 ME pour permettre à l’OM d’avoir immédiatement un impact sur le mercato quand l’achat sera finalisé. De quoi en effet sacrément renforcer l’équipe, mais pas non plus de faire de la formation marseillaise un concurrent du PSG. Pour Christophe Lepetit, ces 200 ME ne doivent pas faire tourner la tête aux supporters, à l’image des appels de pied effectués sur les réseaux sociaux à un certain Antoine Griezmann.



« Avec 200 ME d’investissement aujourd’hui, on ne bâtit pas une équipe de stars. Un joueur comme Kylian Mbappé, vaudrait peut-être à lui tout seul, dans un marché normal, 250 à 300 ME », tient à faire savoir l’économiste au centre du droit et de l’économie de sport de Limoges, dans les colonnes du Parisien. En effet, aller chercher des Mbappé, des Griezmann, des Salah ou des James Rodriguez fait partie du fantasme absolu, même en cas de rachat. Cela dépendra surtout de la tournure des choses dans ces fameuses prochaines semaines, si cette perspective du rachat devait réellement devenir concrète quand le propriétaire américain de l’OM recevra cette offre.