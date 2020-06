OM : Marseille va rouler sur l’or, ils tentent d’attirer Griezmann

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille étant en difficulté financière, le propriétaire Frank McCourt pourrait accepter de vendre le club à un investisseur du Moyen-Orient. De quoi faire rêver les supporters marseillais.

Plus qu’une rumeur, on parle d’un projet sérieux autour de l’Olympique de Marseille. Pendant que le propriétaire Frank McCourt se montre réticent à l’idée de remettre la main à la poche, et on le comprend compte tenu des énormes pertes, un repreneur potentiel arrive avec de grandes ambitions. En effet, Mourad Boudjellal s’est dit « porteur d’une offre (…) venant de fonds du Moyen-Orient, étatiques et privés, et qui proviennent du pétrole, de l’eau, de l’énergie, et qui sont portés par un homme d’affaire franco-tunisien ». Une proposition qui pourrait séduire le patron américain puisque le candidat serait prêt à miser 700 millions d’euros entre le rachat, le paiement des dettes et les investissements à venir pour le club phocéen.

Autant dire que tous ces zéros font tourner la tête des supporters. Souvent déçus lors des derniers mercatos, et effrayés par la perspective de perdre leurs meilleurs joueurs cet été, les fidèles du Vélodrome peuvent enfin espérer du lourd. Et pourquoi ne pas attirer une star du calibre d’Antoine Griezmann ? On le sait, l’attaquant du FC Barcelone adore l’OM et la ferveur de son public. C’est pourquoi des fans tentent de le convaincre sur le réseau social Twitter, en soulignant évidemment ses difficultés d’adaptation en Catalogne. Suffisant pour séduire le champion du monde français ? Attendons déjà de voir si la vente aboutit.

Salut à toi jeune entrepreneur @AntoGriezmann, est-ce que tu souhaites continuer à cirer le banc du FC Barcelone pendant 2 ans ou jouer la LDC au Stade Velodrome ? Je crois que la question est vite répondue. Bisous. — Thomas 🇵🇹 (@omisapro) June 26, 2020

*L’OM bientôt racheter avec une enveloppe de 200 millions pour le mercato



Griezmann:#venteOM pic.twitter.com/RE5QvAEmyC — L'inconnu (@Bruuuuhman_19) June 26, 2020