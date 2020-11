OM : Pas de pétrole et pas d'idées, Villas-Boas est à sec

Dans : OM.

Depuis le début de la saison, l’OM assure le strict minimum en Ligue 1. Ce n’est en revanche pas le cas en Ligue des Champions…

Et pour cause, les Phocéens ne comptent pas le moindre point après un déplacement à l’Olympiakos et la réception de Manchester City. La faute aux joueurs ou à André Villas-Boas ? Depuis la défaite face au vice-champion d’Angleterre en titre, chacun se fait son avis sur la question. Interrogé à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Dave Apadoo a été très cash. A ses yeux, il est évident qu’AVB n’est pas au niveau attendu en cette saison de Ligue des Champions aux commandes de l’Olympique de Marseille. Ses choix tactiques interrogent, à l’image de celui d’instaurer une défense à cinq contre Manchester City au Vélodrome mardi…

« Il a été un excellent coach pour redresser un club qui coulait. Il a été très bon dans le côté management et redonner confiance aux gars. Mais là, tu dois passer l’étape au-dessus. Tu as l’impression qu’il n’a pas de ressources et qu’il n’a pas beaucoup plus d’idées que cela. On peut comparer l’Olympiakos et Marseille, mais ce n’est pas Manchester City. Le match face à l’Olympiakos, je me suis posé des questions, ce sont des anciens joueurs de Ligue 1 » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si André Villas-Boas trouvera les ressorts tactiques et psychologiques pour relancer l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions à l’occasion du déplacement sur la pelouse du FC Porto, mardi soir lors de la troisième journée. En cas de défaite, Marseille dira quasiment adieu à une qualification en huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions.