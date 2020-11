OM : Marseille en C1, c'est un bug confirme Fanni

Dans : OM.

Pas de match ce week-end pour l’OM, qui n’a visiblement pas été contrarié par cette annonce du report de sa rencontre face à Lens au coeur d’un calendrier bien chargé.

Il faut dire que l’enchainement commence à faire mal avec des défaites en Ligue des Champions, et un petit rebond en Ligue 1 mais avec toujours d’énormes difficultés à faire le jeu et à se montrer convaincant. De quoi inquiéter son ancien défenseur Rod Fanni, qui s’est confié dans les colonnes de La Provence sur le niveau de cette équipe de l’OM. Et malgré son amour pour ses anciens coéquipier et son club de coeur, il s’est montré sans concession au moment d’évoquer la présence des Phocéens au plus haut niveau européen.

« Sur l'OM, je suis très mitigé. Ils ont un super coach, de très bons joueurs, mais tout semble encore en construction. C'est l'impression que ça me donne. J'ai envie de dire: 'Donnez-leur encore un peu de temps'. On est arrivé en Ligue des champions sans être étoffé pour ça. La période n'aide pas, sans public pour donner un supplément d'âme aux nouveaux joueurs ; s'ils n'ont pas ça dans le ventre, c'est dur à aller chercher. Je ne sais pas si c'est très joli à dire, mais je n'ai pas l'impression que l'OM soit armé cette année pour la Ligue des champions. C'est une équipe plutôt en devenir… », a préféré conclure Rod Fanni, qui sait pourtant que l’OM ne regorge pas vraiment de jeunes joueurs, et que les cadres que sont Payet, Thauvin, Mandanda ou Benedetto étaient censés apporter leur expérience européenne pour faire bonne figure en Ligue des Champions. Pour le moment, ce n’est pas le cas, mais si cela ne devait pas s’arranger, nul doute que cette première apparition en C1 servira également les carrières de Caleta-Car, Kamara, Sanson, Rongier ou Gueye par exemple.