OM : Pas de panique, Pierre Ménès rassure Marseille

L'OM a mis un genou à terre samedi contre Nantes, mais pour Pierre Ménès il ne faut pas s'inquiéter pour l'équipe d'André Villas-Boas.

Opposé à une formation de Nantes qui n’y arrivait plus en Ligue 1, l’OM semblait à l’abris d’une mauvaise surprise samedi au Vélodrome. Mais contre toute attente, et sans qu’il n’y ait à crier au scandale, ce sont les joueurs de Christian Gourcuff qui se sont imposés (1-3) dans un stade comble et qui est tombé de haut. Et comme si cela ne suffisait, quelques heures après cette défaite de l’Olympique de Marseille, Lille battait Lille et reprenait les trois points perdus dimanche dernier face à l’équipe phocéenne. Mais quoi qu’il en soit, Pierre Ménès n’est pas terriblement inquiet pour la formation d’André Villas-Boas.

Le consultant de Canal+ estime que l’OM n’est pas sur la pente descendante après cette désillusion. « Samedi après-midi, on était beaucoup à penser que l’OM poursuivrait sa marche en avant face à une équipe de Nantes très handicapée par les blessures. Il n’en a rien été. Et avant de parler de Marseille, j’aimerais tirer un coup de chapeau aux Canaris qui ont totalement mérité leur victoire et ont été remarquables dans ce match (...) C’est évidemment un coup d’arrêt dans la super série des hommes de Villas-Boas, qui ont donc grillé un de leurs trois jokers et demi. Reste à voir comment ils vont réagir après cet accroc, même s’il n’y a pas de raison d’être véritablement inquiet pour le moment », explique, sur son blog, Pierre Ménès, qui la semaine passée prévoyait une victoire du LOSC contre l'OM. Quand ça veut pas, ça veut pas.