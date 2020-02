Surprise, Nantes stoppe l’OM et son incroyable série !

Dans : Ligue 1.

26e journée de Ligue 1

Stade Orange Vélodrome

Le FC Nantes bat l'Olympique de Marseille 3-1

Buts pour Nantes : Limbombe (34e), Bamba (53e), Alvaro (90e+2, csc)

But pour l'OM : Sanson (39e)

Pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est incliné au Vélodrome contre le FC Nantes (3-1) ce samedi. Un coup d’arrêt pour le club phocéen.

La belle série de l’Olympique de Marseille a pris fin. Après 14 matchs consécutifs sans défaite en championnat, l’actuel deuxième de Ligue 1 a chuté contre le FC Nantes. Une défaite plutôt inattendue pour les Olympiens, décevants dans le jeu. Les locaux, poussés par un Vélodrome plein, avait beau contrôler le ballon, ce sont bien leurs adversaires qui maîtrisaient l’entame de match. La preuve avec la première occasion de Simon, dont la frappe était trop croisée. Une première alerte qui annonçait presque l’ouverture du score de Limbombe (0-1, 34e) après un bon travail de Bamba sur le côté gauche !

De quoi réveiller les coéquipiers de Rongier, dont la tentative obligeait Lafont à se détendre. Mais le gardien nantais était beaucoup moins inspiré sur la frappe enroulée de Sanson (1-1, 39e), qui relançait rapidement les siens. L’OM terminait mieux ce premier acte et reprenait le deuxième sur le même rythme. C’est donc contre le cours du jeu que Bamba (1-2, 53e), d’un bel enroulé poteau rentrant, redonnait l’avantage à Nantes, après une perte de balle de Rongier.

Alvaro doublement maladroit

On s’attendait donc à voir Marseille pousser. Mais il fallait attendre les dernières minutes pour assister aux occasions de Payet et d'un Alvaro très maladroit ! Confirmation quelques minutes plus tard puisque ce même Alvaro (1-3, 90e+2) inscrivait un but contre son camp et offrait définitivement un beau succès aux Canaris, qui mettent un terme à une série de 5 matchs sans victoire en L1. De son côté, le dauphin du PSG risque de voir ses poursuivants réduire l’écart au classement.