OM : Pas de panique mais un doute, Pierre Ménès alerte Marseille

Dans : OM.

Toujours deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille voit toutefois son avance sur Rennes et Lille fondre comme neige au soleil…

Et pour cause, l’équipe d’André Villas-Boas a concédé un match nul malencontreux au Vélodrome face à Amiens ce week-end, pendant que Rennes a étrillé Montpellier et que Lille s’est offert le choc de la journée face à Lyon. Désormais, l’OM ne compte plus que six points d’avance sur Rennes. Une avance confortable à dix journées de la fin, mais qui va pousser Marseille à vite se réveiller pour ne pas avoir une mauvaise surprise à l’issue du championnat. Selon Pierre Ménès, la prudence doit être de mise dans la cité phocéenne, même s’il n’est évidemment pas (encore) question de céder à la panique.

« Pour l’instant, je vois toujours l’OM terminer 2e car ils ont encore 6 points d’avance, ça fait deux jokers. Et puis il y a un paramètre à prendre en compte, c’est que les prochains matchs vont être à huis clos, et que ça va niveler les niveaux. C’est évident que pour l’OM, ça va être beaucoup moins dur d’aller à La Mosson jouer Montpellier sans public. Que d’un autre côté, ce sera beaucoup plus dur de battre Paris à huis clos au Vélodrome. Mais c’est vrai ce match à Montpellier, le match à Lyon et le match à contre Paris, ce ne sont pas des matchs où on peut penser que l’OM va prendre beaucoup de points. Maintenant, il va falloir que les autres aussi fassent une vraie série car si Marseille perd des points et que les autres en perdent aussi, l’écart restera le même. Mais bon, je dirais qu’avec ce match nul malencontreux contre Amiens, il y a un petit doute » a indiqué le journaliste de Canal Plus dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam ». Réaction attendue dès samedi à 17h30 face à Montpellier…