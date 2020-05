OM : Pas besoin de LinkedIn, ça chauffe pour Pickeu

Dans : OM.

A la recherche de son futur « Head of football », l’Olympique de Marseille est très intéressé par le profil d’Olivier Pickeu.

Ancien directeur général du SCO d’Angers, le dirigeant français figure dans le viseur de l’OM, mais également de Monaco et d’un club de Premier League selon L’Equipe. Le quotidien national indique toutefois que le club phocéen tient la corde pour s’attacher les services d’Olivier Pickeu puisque ce dernier a très récemment été auditionné par Jacques-Henri Eyraud, la preuve que les discussions sont très avancées. Il faut dire que selon le journal, le profil d’Olivier Pickeu est parfait pour l’OM, qui recherche un homme capable de réaliser du trading, de valoriser les jeunes du centre de formation et de dénicher des joueurs à bas prix, notamment en Afrique et en Amérique du Sud.

Par ailleurs, La Provence apporte d’autres éléments qui font également pencher la balance en faveur de l’Olympique de Marseille dans le dossier Olivier Pickeu. Le quotidien national indique par exemple que l’omnipotence d’Oleg Petrov n'incite pas vraiment le dirigeant français à s’engager en faveur de l’AS Monaco. Une bonne nouvelle pour Marseille, dont le président Jacques-Henri Eyraud souhaite justement déléguer son pouvoir à un directeur général du football et à un directeur général du business afin d’exercer simplement un rôle d’exécutant, dans une position plus éloignée du sportif. Reste maintenant à voir si Olivier Pickeu s’engagera en faveur de l’OM dans les prochains jours, alors que le deuxième de Ligue 1 en 2019-2020 dispose également d’autres candidats sous le coude selon le quotidien marseillais. Par ailleurs, on apprend que l'entraîneur André Villas-Boas a directement été sondé par Jacques-Henri Eyraud au sujet d'Olivier Pickeu. Néanmoins, la réponse du Portugais au sujet de l'ancien directeur général du SCO n'a pas filtré...