OM : Paris-Marseille, Fly Emirates prépare un vol low cost

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Il pourrait y avoir du changement sur les maillots de certains pensionnaires de Ligue 1 la saison prochaine.

Partenaire du Paris Saint-Germain depuis plus de 10 ans, Fly Emirates ne parvient pas à trouver un accord pour la prolongation de leur contrat. Le club de la capitale réclame 80 M€ par an, contre les 30 M€ du bail actuel, ce qui représente un obstacle insurmontable. Mais la compagnie aérienne ne quittera pas forcément le championnat français. Comme annoncé récemment, la société basée à Dubaï envisage de devenir le sponsor maillot principal de l’Olympique de Marseille, dont le contrat avec Orange expire aussi à la fin de la saison.

Il s’agirait d’une bonne affaire pour Fly Emirates, qui pourrait s’afficher sur la tunique d’un des clubs les plus populaires en France, et ce pour un prix largement inférieur à ce que demande le PSG. Selon des experts en sponsoring cités par La Tribune, un partenariat avec l’OM coûterait moins de 10 M€ par an, ce qui correspond au montant actuellement versé par Orange. La piste semble donc crédible pour le club de Frank McCourt, qui devra attendre le mois de janvier pour connaître la décision de la compagnie.