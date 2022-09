OM : Pari gagné, l’effet Alexis Sanchez est dingue

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, l’OM a réalisé un joli coup sur le marché des transferts en enrôlant Alexis Sanchez, libéré de sa dernière année de contrat à l’Inter.

Auteur de 4 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Alexis Sanchez a réussi ses débuts sous le maillot de l’Olympique de Marseille. En attendant de voir si l’international chilien parviendra à conserver un haut niveau de compétitivité tout au long de la saison, l’OM peut se féliciter d’avoir réussi un coup marketing avec une star tel qu’Alexis Sanchez, passé dans les plus grands clubs européens durant sa carrière (Arsenal, Manchester United, FC Barcelone, Inter Milan). En effet, au-delà de l’aspect sportif, la venue d’Alexis Sanchez a renforcé la notoriété de l’OM en France bien sûr mais surtout dans le monde. Dans son édition du jour, La Provence est allée à la rencontre de l’OM Fan Club de Santiago au Chili et là-bas, Marseille a pris une dimension énorme grâce au transfert d’Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez fait exploser la notoriété de l'OM au Chili

Membre très actif du groupe, Olivier Gangemi raconte les effets de la signature d’Alexis Sanchez à l’OM au Chili. « On est très heureux qu’il ait signé. Avec Alexis, je pense qu’on est devenu le club français le plus populaire au Chili » raconte le supporter olympien, qui explique que la venue d’Alexis Sanchez a fait passer l’OM dans une autre dimension en Amérique du Sud, ce qui n’était pas le cas avec les signatures de Marcelo Bielsa et de Jorge Sampaoli par le passé, malgré la notoriété des deux entraîneurs argentins. « C’est clairement monté d’un can, il y a des sujets tous les jours sur lui et l’OM, les retransmissions TV sont beaucoup plus fréquentes. En comparaison, Maripan joue à Monaco depuis 2019 et on en parle quasiment pas » détaille le supporter de Marseille au Chili avant de conclure. « La signature de Sanchez a été une bénédiction pour notre groupe, on a eu des centaines de personnes qui se sont abonnés, un sujet au JT de 20H… On n’a pas l’ambition de séduire des centaines de personnes mais on espère que le groupe va s’enrichir » explique-t-il. Aucun doute, l’effet Alexis Sanchez est déjà mesurable. Au Chili auprès des supporters de l’OM mais également sur les réseaux sociaux, où les chiffres ont gonflé avec la signature de la star chilienne à Marseille cet été.