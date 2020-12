OM : Pape Gueye suspendu, le CNOSF déboute Marseille

Dans : OM.

Même s'il était dans le groupe de l'OM pour le match face à Angers, ce mercredi soir, Pape Gueye ne pourra pas jouer car il devra purger son match de suspension.

Expulsé il y a une semaine jour pour jour contre le Stade Rennais, Pape Gueye devait purger son match automatique de suspension face à Reims, mais les dirigeants marseillais avaient décidé de déposer un recours devant le Comité Nationale Olympique et Sport Français. Mais ce mercredi, l’instance a décidé de confirmer la décision prise par la commission de discipline de la LFP et a donc rejeté la requête de l’OM. L’effet de ce rejet de l’appel marseillais est immédiat, et Pape Gueye est donc suspendu pour le dernier match de l’année 2020 de l'Olympique de Marseille, ce mercredi au Stade Raymond-Kopa contre le SCO Angers.