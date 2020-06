OM : Pape Gueye dit oui direct à l’offre de Marseille !

Dans : OM.

Désireux de renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille durant le mercato estival, André Villas-Boas a identifié trois postes prioritaires.

Le coach portugais souhaite recruter un attaquant, un défenseur central polyvalent et un jeune milieu défensif doté d’un grand potentiel. Pour venir muscler l’entrejeu de l’OM, Pape Gueye coche toutes les cases. En conflit avec Watford, club avec lequel il a signé un pré-contrat en janvier dernier via son ancien agent, le capitaine du Havre ne se rendra visiblement pas en Premier League cet été. Une situation dont souhaitent profiter plusieurs clubs français… dont l’OM. Mercredi, l’information selon laquelle Marseille était entré en négociations avec Watford pour régler ce dossier tombait et faisait beaucoup de bruit.

Gueye ferme la porte à un transfert en Angleterre

Du côté de l’entourage de Pape Gueye, cette petite bombe a évidemment fait réagir. Et selon un membre de son entourage interrogé par Le Phocéen, il est clair que le milieu de 21 ans se projette totalement dans le projet marseillais. « Watford peut demander des indemnités de rupture, mais ils ne peuvent pas obliger Pape à jouer pour eux. Cette clause a été fixée par le club à 5 ME, mais elle est loin de la réalité d'aujourd'hui puisque la valeur des joueurs a chuté de moitié avec la crise sanitaire. Au moment de sa signature, la valeur de Pape était évaluée entre 2 et 3 ME. L'OM est un des clubs les plus intéressés par Pape, c'est clair. Il y a aussi Metz, Strasbourg, Angers, Nantes, des clubs allemands, portugais et espagnols. Arsenal nous a aussi contactés avec un salaire trois fois supérieur. Mais Pape veut jouer en Ligue 1 deux ou trois ans avant de partir à l'étranger, et l'OM est clairement dans sa short-list. Ce serait un super club pour lui » explique-t-on dans l’entourage du joueur. Autant dire que Marseille tient clairement la corde pour s’attacher l’un des meilleurs milieux de Ligue 2 en 2019-2020. Une recrue qui comblerait André Villas-Boas pour débuter le mercato du bon pied.