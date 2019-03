OM : Pamela Anderson mêlée au mercato de Marseille ?

Dans : OM, Mercato.

Suite à une saison compliquée, l'Olympique de Marseille s'apprête à vivre un mercato estival agité.

Même si le club phocéen arrive à monter sur le podium de Ligue 1, la direction voudra apporter du sang neuf au sein de l'effectif de Rudi Garcia. Si de nouveaux joueurs seront attendus, l'OM devrait d'abord dégraisser son groupe. Le départ de Rolando, remplaçant et en fin de contrat, est « quasiment acquis », selon RMC.

Rami, le rêve américain avec Pamela ?

D'après la radio, son compère en charnière centrale, Adil Rami, pourrait l'imiter. Alors qu'il a perdu sa place de titulaire, le champion du monde pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge aux Etats-Unis. « Après la Coupe du Monde, un club américain s’est manifesté. Attaché à l’OM, le joueur avait estimé que ce n’était pas le moment. Mais ce défi original ne l’a pas laissé insensible, pour des raisons liées à sa vie privée notamment. Un départ en MLS : la question pourrait se reposer dès le mois de juin », détaille RMC. Sans la Ligue des Champions, Rami pourrait donc suivre Pamela Anderson, sa compagne ayant une attirance pour les USA.

Luiz Gustavo, le départ surprise ?

En plus de Rolando et Rami, un autre taulier du vestiaire marseillais pourrait faire ses valises l'été prochain : Luiz Gustavo. Si les « dirigeants comptent sur lui, sa situation sera à surveiller », car le milieu brésilien traîne « un léger blues depuis quelques mois », notamment à cause d'un rôle d'intermittent à l'OM. Un potentiel départ qui ferait tâche, vu que Gustavo a encore une belle cote de popularité. Mais les supporters marseillais peuvent s'attendre à tout durant l'été prochain...