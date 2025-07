OM ‍: Paixao à Leeds, l'affaire est pliée ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Plus les heures passent et plus le dossier menant à Igor Paixao se complique pour l'Olympique de Marseille. Leeds United propose une offre en béton pour l'attaquant brésilien. De quoi convaincre Feyenoord et le joueur.

Annoncé depuis plusieurs semaines, le transfert d'Igor Paixao à l'Olympique de Marseille est en train de se transformer en rêve brisé pour les supporters phocéens. L'ailier brésilien était proche de la Canebière mais l'OM a tardé à donner l'argent réclamé par Feyenoord. Tout profit pour un Leeds très offensif cet été. De retour en Premier League cette saison, le club anglais ne se refuse aucun joueur et surtout aucune somme d'argent au mercato. Le récent lauréat du Championship proposait 35 millions d'euros pour le joueur brésilien avant d'augmenter sa mise ces dernières heures.

Le transfert de Paixao à Leeds est presque bouclé

De quoi faire plier les Néerlandais, mais surtout Igor Paixao et son entourage, encore à l'écoute de l'Olympique de Marseille récemment. Selon le site Feyenoord Transfermarkt, l'OM peut définitivement oublier sa cible brésilienne. Feyenoord et Leeds devraient trouver un accord pour un transfert avant la fin du week-end grand maximum. De plus, le joueur de 25 ans approuve désormais une arrivée en Angleterre.

🚨🇧🇷 Leeds United and #Feyenoord are 𝗖𝗟𝗢𝗦𝗜𝗡𝗚 𝗜𝗡 a deal about Igor Paixão this saturday afternoon/evening!



Not 100% done yet – but deal really, really close to be happening between the clubs.



✍️ Story w/ @FabrizioRomano https://t.co/9gTr12Ic9p pic.twitter.com/dBisR3GsPn — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 26, 2025

Un vrai coup dur pour Pablo Longoria et la direction olympienne au vu de leur investissement dans un dossier jugé prioritaire. Marseille devra se remettre au travail pour dénicher un autre renfort en attaque. Ce changement de cap est déjà une réalité avec l'émergence de la piste Wallace Yan. L'attaquant brésilien de Flamengo est désormais dans le viseur de l'OM au mercato.