OM ‍: Pablo Longoria va battre son record de transferts

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Connu pour son activité sur le marché des transferts, Pablo Longoria a encore frappé cet été. En comptant les signatures attendues ce lundi, le président de l’Olympique de Marseille compte déjà 11 recrues. L’Espagnol égale ainsi son record aux commandes du club phocéen. Et la signature de Pavard peut améliorer ce record.

La défaite dans l’Olympico (1-0) dimanche n’a sûrement pas changé les plans de Pablo Longoria. Fidèle à sa politique, et ce malgré les critiques, le président de l’Olympique de Marseille reste actif jusqu’aux tout derniers instants du mercato. Le dirigeant adepte du renouvellement d’effectif va profiter de ces ultimes instants pour ajouter trois nouvelles têtes dans l’effectif de Roberto De Zerbi.

En plus du latéral gauche Emerson Palmieri, non libéré par West Ham et qui devrait faire l’objet d’un transfert, le défenseur central Nayef Aguerd sera, lui aussi, recruté chez les Hammers. Tandis que le milieu de Brighton Matt O’Riley débarque en prêt sans option d’achat. Ces trois recrues s’ajoutent à la longue liste où l’on retrouve CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Angel Gomes, Arthur Vermeeren, Timothy Weah, Igor Paixão, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré. Tout cela alors qu'un accord avec Benjamin Pavard a été révélé cet après-midi. Au total, l’Olympique de Marseille a donc bouclé les arrivées de 11 joueurs, un nombre pas si anecdotique.

Longoria va probablement battre son record

Comme l’indique le journaliste du quotidien L’Equipe Mathieu Grégoire, le club phocéen égale son record de recrues sur un mercato estival sous Pablo Longoria. L’Espagnol avait déjà attiré le même total d’éléments en 2022 et en 2024. Reste à savoir si le président marseillais en restera là. Le mercato ne ferme ses portes qu’à 20 heures et laisse l’opportunité aux Olympiens de boucler une opération supplémentaire. Rien n’est à exclure quand on sait que Pablo Longoria et son directeur sportif Medhi Benatia aiment travailler en toute discrétion. Mais si toutes les pistes se confirment, et que l'on ajoute Benjamin Pavard, le patron de l'OM aura tapé très fort.