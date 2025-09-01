Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille connaît un mercato très agité et pourrait même battre son record de transferts en un seul été (11). Si cela semble plaire à une partie des supporters marseillais, ce n'est pas le cas de tout le monde.

Avec Matt O'Riley, arrivé ce lundi midi à Marseille, le club phocéen recrute encore un renfort pour Roberto De Zerbi, mais le mercato n'est pas fini et il paraît probable que l'OM recrutera encore un ou des joueurs d'ici à 20 heures. Forcément, cette frénésie peut faire le bonheur de certains fans marseillais, mais sur ce que l'on a vu dimanche soir, l'entraîneur italien a probablement besoin d'un peu de stabilité. Quoi qu'il en soit, au moment où Marseille s'apprête à battre son record de transferts en un seul été, Nabil Djellit dit tout le mal qu'il pense de cette manière de faire de Pablo Longoria, lequel empile les transferts depuis qu'il est le patron de l'Olympique de Marseille.

L'OM donne le vertige au mercato

Sur X (anciennement Twitter), le journaliste, dont le franc-parler est bien connu, cite le cas Amine Gouiri, resté sur le banc contre l'Olympique Lyonnais, pour expliquer son écœurement. « La hype Amine Gouiri plombée par le recrutement dans son secteur de jeu... Dans 6 mois, il est possible qu'il ne soit plus là. Voilà ce qu'est devenu l'OM de Longoria, un aéroport... », constate Nabil Djellit, qui évidemment se faire vivement attaquer par des supporters qui estiment que Pablo Longoria fait, au contraire, très bien son travail, surtout depuis que Medhi Benatia est venu le rejoindre à la direction de l'Olympique de Marseille.

La hype Amine Gouiri plombée par le recrutement dans son secteur de jeu... Dans 6 mois, il est possible qu'il ne soit plus là. Voilà ce qu'est devenu l'OM de Longoria, un aéroport... #OLOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 31, 2025

On verra à la fin de la saison qui a tort et qui a raison, même si le début de saison de l'OM en Ligue 1 est globalement raté. Après la trêve internationale, le club phocéen va notamment enchaîner un déplacement à Madrid en Ligue des champions, et la réception du PSG en L1, un bon crash test pour le mercato estival 2025 de l'OM.