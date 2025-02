OM ‍: Pablo Longoria, la L1 doit lui dire merci

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pablo Longoria a mis en colère la plupart des observateurs après son attitude et ses propos hostiles envers l'arbitrage français. Consultant pour DAZN, Bafétimbi Gomis s'est montré un peu compréhensif avec le président de l'OM.

Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille se sont clairement isolés du reste du football français. Très vindicatifs concernant l'arbitrage français depuis le début de saison, les Phocéens ont passé un cap à Auxerre samedi. Le président de l'OM s'est violemment emporté dans les couloirs de l'Abbé-Deschamps, usant même du mot « corruption » pour qualifier les prestations arbitrales. Le corps arbitral a fait front et a porté plainte pour diffamation de concert. Dans cette histoire, Pablo Longoria a aussi suscité l'écœurement des autres acteurs du football français : le président de la FFF, certains clubs, les journalistes et de nombreux consultants ont vivement critiqué son attitude.

Longoria a fait grandir la Ligue 1

Autant dire que l'OM et son président font l'unanimité contre eux en ce moment. La communication défaillante du club phocéen ferait presque oublier les réelles erreurs d'arbitrage à leur encontre depuis le début du championnat tout comme la suspension discutable de Medhi Benatia. Un homme veut insister sur cet aspect, Bafétimbi Gomis. L'ancien attaquant de l'OM, l'OL et l'ASSE condamne les propos de Longoria. Néanmoins, il comprend que le jeune président puisse exploser après un enchaînement d'erreurs manifestes contre l'Olympique de Marseille.

OM : 111 arbitres portent plainte contre Pablo Longoria ! https://t.co/jQDezR4M94 — Foot01.com (@Foot01_com) February 26, 2025

« Je connais Longoria, il n’est pas quelqu’un de mauvais, il a juste été pris par l’émotion après une défaite. C’est un président qui est passionné, mais c’est un président qui a beaucoup apporté à la Ligue 1. Faire venir tous ces bons joueurs à Marseille dont Adrien Rabiot, faire signer De Zerbi, choisir Mehdi Benatia comme directeur du football. Il y a une pression quotidienne qui est forte qui peut faire vriller. Il a reconnu sa faute, c’est bien qu’il revienne à des meilleurs sentiments. C’est intelligent de sa part. Cela fait suite aussi à l’accumulation d’erreurs arbitrales qui vont souvent à l’encontre de l’OM. Encore une fois, les arbitres sont des humains, ils peuvent se tromper, mais cela ne donne pas le droit au président de faire cette sortie malencontreuse », a lâché Gomis auprès de Top Mercato. La tension entre l'OM et les arbitres français risque bien de durer jusqu'à la 34e et dernière journée de Ligue 1.