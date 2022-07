OM : Pablo Longoria déniche une recrue surprise au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a déjà recruté deux défenseurs cet été, et Pablo Longoria espère finaliser l'arrivée d'un troisième joueur dans ce secteur de jeu.

Navigation à vue pour l’OM dans ce mercato qui s’annonce plus trouble que prévu. Les dirigeants marseillais ont vu les certitudes de la saison passée s’écrouler avec le départ de Jorge Sampaoli et ceux de deux cadres défensifs tels que William Saliba et Boubacar Kamara. C’est donc naturellement vers la défense que Pablo Longoria a ciblé son recrutement, en faisant notamment venir Samuel Gigot et Isaak Touré. Mais Igor Tudor a de toute évidence envie d’avoir plus de choix dans ce secteur de jeu, et il va être entendu. L’Equipe dévoile que le jeune central suisse Roggerio Nyakossi va s’engager dans les prochaines heures avec l’OM. Du haut de son 1,94 m, il arrive en provenance du Servette Genève avec pour mission dans un premier temps d’intégrer la réserve. A 18 ans, Nyakossi est vu comme un grand espoir potentiel à son poste, même s’il devra tout d’abord se faire aux joutes avec la réserve.

Le secret le mieux gardé du mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Ce recrutement n’est donc pas à même de satisfaire les exigences d’Igor Tudor, qui va être tout de même entendu. En effet, le quotidien sportif assure que, avec le départ de Saliba et celui inévitable, d’une façon ou d’une autre, d’Alvaro Gonzalez, l’heure est au recrutement d’un défenseur plus expérimenté. Le profil est déjà trouvé, et les discussions seraient déjà bien avancées, même si pour le moment, Pablo Longoria a réussi à conserver secrète l’identité de ce renfort défensif. En tout cas, ce désir absolu de faire de nouveaux joueurs en défense interpelle les suiveurs de l’OM, qui se demandent ce que prépare le président olympien. Car s’il y a un joueur en vente ces dernières années, c’est Duje Caleta-Car, mais absolument personne n’est entré à l’heure actuelle en négociations avancées avec Marseille pour le défenseur croate. Ce mercato de l’OM sera décidément bien long, même si les supporters espèrent qu’il n’y aura pas que la défens qui va avoir du sang neuf cet été.