OM : « On fait de la merde », Villas-Boas explose après le fiasco !

Mardi soir, l’Olympique de Marseille a de nouveau proposé un spectacle insipide en Ligue des Champions.

Après s’être inclinés contre l’Olympiakos et Manchester City, les hommes d’André Villas-Boas ont pris une rouste sur la pelouse du FC Porto. Avec zéro point à l’issue des matchs aller, Marseille est bien mal engagé, ne serait-ce que pour arracher une troisième place synonyme de qualification en Ligue Europa. En attendant de savoir s’il existe une chance de doubler l’Olympiakos et de limiter la casse, l’OM fait l’objet de moqueries au lendemain du fiasco au Portugal en raison d’un bien triste record, avec 12 défaites consécutives en Ligue des Champions. Une série sidérante sur laquelle André Villas-Boas a été invité à réagir en conférence de presse.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur portugais a totalement craqué après la prestation affligeante de ses joueurs. « 12 défaites de suite en Ligue des Champions ? Je n'ai rien à voir avec ça. C'est une honte, c'est sur nous qu'est tombée cette merde. Pour faire de la merde en Ligue des champions, tu as besoin d'être là. On est là et on fait de la merde. Reste-t-il un espoir européen ? La Ligue Europa, c'est la place des perdants. C'est le minimum acceptable. On voulait la Ligue des champions. C'est possible de se qualifier pour la Ligue Europa, on joue deux matches à la maison. Je suis préoccupé pour donner une meilleure image que ça. On est tellement faible, on prend trop de buts. L'avantage, c'est que la Ligue des champions va vite finir avec les matches qui s'enchaînent. J'aimerais donner une bonne image du club » a commenté André Villas-Boas, totalement désabusé et impuissant en conférence de presse. Un coach malheureusement à l’image de son équipe : frustré, sans réaction et visiblement démotivé.