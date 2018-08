OM : Olivier Giroud l'officialise, il ne viendra pas l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Olivier Giroud a fait une belle surprise aux dirigeants de Grenoble en rendant visite ce samedi à son club formateur; lui le natif de Chambéry. Et à cette occasion, l'attaquant de l'équipe de France, champion du monde avec les Bleus en Russie, a été interrogé par Le Dauphiné Libéré sur la rumeur du moment le concernant. En effet, depuis une semaine on annonce des contacts entre l'Olympique de Marseille, en quête d'un buteur, et Olivier Giroud. Ce dernier étant même susceptible de permettre à l'OM de zapper définitivement Mario Balotelli.

Mais l'attaquant de Chelsea a clairement mis un terme aux supputations sur son avenir immédiat. « J’ai entendu beaucoup de choses qui se sont dites dans les médias. (…) Dans un avenir proche, mon objectif n’est pas de rentrer en France », a très clairement précisé Olivier Giroud, qui tout comme l'an passé a tenu à faire savoir que la suite de sa carrière ne sera pas en Ligue 1 alors qu'il lui reste un an de contrat avec le club londonien. Du côté de l'Olympique de Marseille, on a reçu le message 5 sur 5.