OM : Amine Harit à Marseille, une précision de taille !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria a trouvé un terrain d'entente avec les dirigeants de Schalke 04 concernant la venue d'Amine Harit à l'Olympique de Marseille. Mais le milieu de terrain marocain sait ce qui l'attend.

Amine Harit est attendu ce week-end à Marseille où le natif de Pontoise va passer sa visite médicale avant de signer son contrat pour une saison. Après la descente de Schalke 04 en Bundesliga 2, le milieu offensif de 24 ans ne se sentait pas de jouer à ce niveau alors qu’il a encore trois ans de contrat avec la formation de Gelsenkirchen. Discrètement, Pablo Longoria a donc avancé ses pions, et le président de l’Olympique de Marseille semble donc proche de faire revenir dans notre Championnat de Ligue 1 l’ancien joueur du FC Nantes.

🇫🇷 Ligue1 : Transfert TeamOM



⚽️ Amine Harit (🇲🇦, 1997, milieu offensif), est attendu ce week-end à Marseille, en France 🇫🇷.



Il évoluait à Schalke 04 en Bundesliga, en Allemagne 🇩🇪.



⚽️ Accord Schalke - OM pour un prêt d’Amine Harit, le Marocain 🇲🇦 ! pic.twitter.com/wXhn77k6pk — LeMoroccanPost 🇲🇦 (Actu) (@LemoroccanpostA) August 28, 2021

Cependant, si Schalke 04 a accepté de négocier un prêt avec l’OM, les choses seraient très claires entre les deux clubs, à savoir qu’il n’y a aucune option d’achat dans le contrat qu'Amine Harit va signer avec le club phocéen. C'est le magazine spécialisé allemand Kicker qui fait cette précision concernant l'accord entre l'Olympique de Marseille et Schalke 04 pour ce transfert de l'international marocain. Du côté allemand, on se réjouit de pouvoir ainsi soulager la masse salariale du club alors que la relégation en Bundesliga 2 a un coût financier brutal, Amine Harit étant un des plus gros salaires de l'effectif.