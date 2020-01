OM : Obsédé et excité mais pas à la télé, c'est Benedetto

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille est en bonne position pour retrouver la Ligue des champions en fin de saison. Pour Dario Benedetto, la C1 est une priorité, s'il la joue, mais pas à la télé.

Arrivé l’été dernier à l’OM en provenance d’Argentine, Dario Benedetto pourrait avoir l’occasion de jouer la prestigieuse Ligue des champions la saison prochaine. Car la formation d’Andre Villas-Boas mène bon train derrière le Paris Saint-Germain et on voit mal qui pourrait empêcher l’Olympique de Marseille de décrocher enfin le ticket en or. Répondant à RMC, l’ancien buteur de Boca Juniors avoue qu’effectivement jouer la C1 est un de ses objectifs, même s’il admet que regarder la Ligue des champions à la télé, sans la jouer, n’était pas vraiment son occupation préférée.

« La Ligue des champions, une obsession ? Oui. Ce serait un rêve et on peut l’accomplir. Ça m’a motivé pour venir à l’OM. On sait que si on fait bien les choses, qu’on devient une grande équipe, comme actuellement, on peut la jouer. Je crois qu’on est sur le bon chemin. Il ne faut pas se relâcher, continuer comme ça parce qu’il reste encore beaucoup de matchs. Quand j’étais à Boca, mes coéquipiers parlaient de la Ligue des champions. Et moi, je ne pouvais pas parce que je n’avais pas vu les matchs. Je n’en savais rien (…) Ça m’ennuie de regarder un match de football. C’est incroyable, mais je ne regarde pas le foot. A la maison, on ne le regarde pas. Moi, j’aime jouer au foot », a fait remarquer Dario Benedetto, qui espère se rappeler au bon souvenir de ses anciens coéquipiers argentin la saison prochaine s’il joue la Ligue des champions avec l’Olympique de Marseille.