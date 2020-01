OM : Dario Benedetto en panne, Villas-Boas craint dégun

Dans : OM.

Arrivé au dernier mercato d'été à l'Olympique de Marseille, Dario Benedetto est rentré dans le rang niveau efficacité. Mais André Villas-Boas n'est pas inquiet pour son buteur argentin.

Ce samedi, avant le match OM-Angers, Dario Benedetto occupe la 11e place au classement des buteurs avec 8 buts, ce qui n’empêche pas l’Olympique de Marseille d’être un solide dauphin du PSG. Mais après avoir enflammé les supporters marseillais en marquant 5 buts entre la 3e et la 9e journée de Ligue 1, l’attaquant argentin de 29 ans n’a ensuite trouvé que deux fois le chemin des filets c’était contre Toulouse et Nîmes, les deux derniers du Championnat de France. Si cette disette pourrait inquiéter bien des entraîneurs, ce n’est pas du tout le cas d’André Villas-Boas.

Pour l’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille, le travail de Dario Benedetto ne doit pas être seulement jugé sur le nombre de buts que Pipa plante en Ligue 1. « Dario est un joueur différent, pas un vrai buteur. Il aide l'équipe à aller de l'avant, il a de l'importance dans le jeu. Avec le retour de Florian Thauvin, il peut avoir une autre dimension parce qu'on a un joueur qui peut le trouver. Je suis très satisfait de lui. C'est vrai qu'un numéro 9 vit toujours des buts, mais je suis tranquille. On parle, il est tranquille aussi (...) On avait parlé de 15 buts cette saison, on est sur cette base », rappelle André Villas-Boas au sujet de son attaquant. Un vrai signe de confiance envoyé à Dario Benedetto qui en plus est toujours le chouchou du Vélodrome. Reste à transformer ce soutien massif en retour à l’efficacité, et pourquoi pas contre le SCO, match pour lequel l’OM sera privé de Dimitri Payet.