OM : Objectif Europa League, et encore...

Très mal parti avec zéro point en deux matchs, l’Olympique de Marseille peut déjà quasiment dire adieu à une qualification pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions.

Il faudrait trois victoires dans les quatre derniers matchs pour aller chercher une deuxième place miraculeuse, et avant la double confrontation face au FC Porto, l’optimisme n’est pas de mise chez les Marseillais. Même les plus fervents sont déjà résignés, preuve de la justesse actuelle de l’effectif olympien pour défier les meilleurs clubs européens. Logiquement, l'objectif a baissé d’un cran, et l’idée est d’aller chercher cette troisième place qui permettrait de prolonger l’aventure par le biais de l’Europa League. Mais même ça, les suiveurs de l’OM ont du mal à y croire, et Le Phocéen se demande même si la formation d’André Villas-Boas mérite de terminer à une autre place qu’à la dernière. Un dur constat.

« On peut même estimer qu'une qualification à l'arraché pour l'Europa League serait déjà une belle surprise, car avec ce départ raté, pas sûr que nous méritons mieux que ces matches du jeudi soir. Pour cela, il y a encore de la place, à condition d'en avoir envie. Cette envie d'être compétitif dont on doute après ces deux premières prestations low-cost. L'envie et la capacité d'ailleurs, tant les Olympiens semblent eux-mêmes s'interroger sur leur propre niveau. Ils ont désormais une semaine pour s'en persuade », explique ainsi le média marseillais, très pessimiste sur les chances de son équipe si l’OM ne hausse pas son niveau très rapidement. Car le FC Porto, qui n’a fait qu’une bouchée de l’Olympiakos, cherchera lui le carton plein face à l’OM pour valider sa qualification.