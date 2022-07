OM : Nuno Tavares déjà agressé, il sort le secourir

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille et Arsenal se sont entendus concernant la possible signature de Nuno Tavares à l'OM. Le jeune défenseur a été officialisé ce samedi, mais il se fait déjà assommer.

Les réseaux sociaux sont de formidables outils de communication, mais certains en font hélas un usage moins agréable. Ainsi, depuis les révélations sur la venue dans l’effectif d’Igor Tudor de Nuno Tavares, le défenseur portugais des Gunners, une vidéo est relayée par des supporters de l’OM où l’on voit le joueur commettre une énorme bourde de relance lors d’un match entre Liverpool et Arsenal, permettant aux Reds de marquer. Et sous cette vidéo, des attaques peu courtoises à l’encontre d’un joueur qui n’a pas encore signé son contrat de prêt. « Ça se voit à sa façon de courir et à son allure que c'est pas un bon joueur de foot », « Comme si on avait pas assez de demeurés dans cette équipe », « conduite de balle tête baissée + passe dé, il est totalement OM compatible non ? », « il me rappelle Anguissa, il ne peut jamais faire un truc super qui finit par une bourde lol... PABLO... -_- y'en a pleins de DG pourtant mais ’’ arsenal est un club Ami ’’ », les amabilités à l’encontre de Nuno Tavares sont légions. Heureusement, le joueur d’Arsenal a un avocat de poids.

Nuno Tavares à l'OM, bonne pioche ou grosse arnaque

Ce samedi, évoquant la venue officielle de Nuno Tavares à l’Olympique de Marseille, Robert Pirès, qui a porté le maillot de l’OM et évidemment aussi d’Arsenal, estime que Pablo Longoria ferait une bonne pioche en finalisant ce dossier. « Offensivement, il apporte vraiment quelque chose. Ça peut être le bon pendant de Jonathan Clauss. Il va vite, il est athlétique, il n'a pas peur d'aller au duel. Je trouve qu'il a une bonne qualité de balle. Son seul défaut est qu'il peut être irrégulier. Parfois, il peut aussi avoir un manque de concentration. Mais, il est jeune, attention ! A lui de rectifier ça. Je trouve qu'il a le bon profil pour jouer dans ce système là, à Marseille », explique le champion du monde 1998 histoire de tordre le cou à ceux qui crachent sur le défenseur d’Arsenal officiellement prêté à l'OM.