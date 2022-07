OM : Tavares va débarquer, le coup de maître est royal !

L'OM est décidément plein de surprises en cette intersaison. Le club phocéen va finalement accueillir un nouveau latéral gauche en la personne de Nuno Tavares (Arsenal).

La saison prochaine, l'OM aura fort à faire dans toutes les compétitions. La récente qualification pour la Ligue des champions excite logiquement les fans du club phocéen. Ces derniers veulent voir des joueurs séduisants débarquer à l'OM pour ne pas vivre encore une fois des galères sur la scène européenne. Mais le début de l'été ne s'est pas vraiment passé comme prévu à Marseille. Jorge Sampaoli a claqué la porte, déçu par la politique de recrutement promise par la direction marseillaise. Compte tenu de la situation financière de l'OM, Pablo Longoria et son équipe savaient en effet que le recrutement ne serait pas aussi clinquant qu'espéré. Le président espagnol doit se montrer ingénieux. Il doit également travailler en collaboration avec Igor Tudor, qui a pris la relève de Sampaoli. Pour le moment, le mercato phocéen ne convainc pas plus que cela. Mais Longoria vient de sortir un nouveau tour de son chapeau.

Nuno Tavares’ set to join Olympique Marseille, medical tests on Friday. Arsenal and OM have full agreement on loan deal, no buy option included. 🚨🔵 #OM



Final check to the contracts in the afternoon then it will be signed. Here we go. #AFC pic.twitter.com/DIweKrmIIg